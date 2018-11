Polsek Sanggau Ledo Amankan 209 Kotak Miras Berbagai Merk Asal Malaysia

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Alfon Pardosi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, BENGKAYANG - Jajaran Polsek Sanggau Ledo, Polres Bengkayang, berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku pembawa Minuman Keras (Miras) tanpa dokumen asal Malaysia pada Jumat (9/11/2018) pagi.

Penangkapan yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Sanggau Ledo beserta anggota unit Reskrim, terjadi di Dusun Kandasan, Desa Bange, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang.

Kapolres Bengkayang melalui Kasat Reskrim AKP Sutrisno menerangkan, penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat, bahwa ada satu kendaraan mobil truk yang membawa miras.

"Dari informasi tersebut, Polsek Sanggau Ledo melakukan pengejaran terhadap mobil truk mitsubishi warna kuning dengan nopol KB 8821 KL. Setelah dihentikan, benar saja ditemukan ratusan Miras," ujar AKP Sutrisno pada Minggu (11/11/2018).

Lanjutnya lagi, diketahui sopir truk tersebut adalah S (27), beralamat di Dusun Pejampi, RT 003/RW 002, Desa Mayak, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang. Sedangkan dari STNK diketsahui pemilik mobil adalah Hartono.

Untuk Miras dari berbagai merk yang ditemukan tesebut adalah, Greey Goose Vodka 58 kotak, Jim Beam 27 kotak, Chivas 18 sebanyak 12 kotak, Chivas Regal 15 kotak, Bacardi 17 kotak, Martini 21 kotak.

Kemudian Monkey Shoulder 19 kotak, Bols 5 kotak, Martell 7 kotak, Tia Maria 3 kotak, The Singleton 4 kotak, Abaolute Vodka 6 kotak, Grand Marnier 9 kotak, dan Myers's 6 kotak.

"Persangkaan Pasal yang akan dikenakan, Pasal 135 UU RI No 18 tahun 2012 tentang Pangan, dan atau Pasal 8 Ayat (1) huruf a jo pasal 62 ayat (1) UU RI No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan atau Pasal 113 UU No 7 tahun 2014 tentang Perdagangan," tutup Kasat.