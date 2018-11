Liverpool Vs Fulham

Nonton di HP! LIVE STREAMING Liverpool Vs Fulham, Sedang Berlangsung Babak Pertama

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Malam ini berlangsung laga Liverpool vs Fulham dalam lanjutan Liga Inggris 2018-2019 pekan 12. Siaran langsung (live) Liverpool vs Fulham terjadwal di channel beIN Sports 1, Minggu (11/11/2018) jam 19.00 WIB. Daftar starting eleven Liverpool vs Fulham pun sudah dirilis.

Laga Liverpool vs Fulham berlangsung di Stadion Anfield, markas Liverpool.

Saat ini tuan rumah Liverpool berada di peringkat 3 klasemen sementara Liga Inggris 2018-2019 dengan perolehan 27 poin.

Sementara Fulham masih terjerembab di juru kunci klasemen dengan perolehan 5 poin.

Head to Head Terakhir Liverpool vs Fulham

12/02/2014: Fulham 2-3 Liverpool

09/11/2013: Liverpool 4-0 Fulham

12/05/2013: Fulham 1-3 Liverpool

22/12/2012: Liverpool 4-0 Fulham

01/05/2012: Liverpool 0-1 Fulham

5 Laga Terakhir Liverpool

Red Star 2-0 Liverpool

Arsenal 1-1 Liverpool

Liverpool 4-1 Cardiff City

Liverpool 4-0 Red Star

Huddersfield 0-1 Liverpool

5 Laga Terakhir Fulham

Huddersfield 1-0 Fulham

Manchester City 2-0 Fulham

Fulham 0-3 Bournemouth

Cardiff City 4-2 Fulham

Fulham 1-5 Arsenal