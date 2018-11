Cover Lagu Sunset di Tanah Anarki Tanpa Izin, Jerinx SID Ungkapkan Kekecewaan Pada Via Vallen

Via Vallen dan Jerinx SID

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Drummer band Superman Is Dead (SID), Jerinx SID, Baru-baru ini mengungkapkan kekecewaannya.

Masalah ini terungkap saat Jerinx membalas cuitan seorang penggemar terkait album terbaru yang dirilis band SID, yaitu Tiga Perompak Senja.

"Aku suka puisi cinta para perompak. Kayanya bakal dicover Via Vallen," tulis akun Twitter bernama @ariiatii di akun Twitter Jerinx SID.

Tak disangka, cuitan warganet ini mendapat tanggapan langsung dari pria bernama asli Gede Ari Astina ini.

"Tanpa Sunset di Tanah Anarki, Vallen ga akan ada di posisinya saat ini #fact," balas Jerinx.

Twitter @JRX_SID (tangkap layar) Teguran Jerinx SID karena Via Vallen cover lagu Sunset di Tanah Anarki tanpa izin

Balasan Jerinx tersebut rupanya mendapat respons beragam dari para warganet di Twitter.

Seorang warganet dengan akun Twitter bernama @Made_Dav berpendapat bahwa band SID seharusnya senang jika lagunya dicover oleh penyanyi lain, salah satunya oleh Via Vallen.

Rupanya sang drummer berpendapat lain.

Menurutnya, Via telah merendahkan makna dari lagu Sunset di Tanah Anarki karena sang pedangdut dianggapnya tak memahami arti dari lirik lagu tersebut.

"Ngefans tapi sama sekali ga pernah minta ijin bawain lagu SID. Dan lagu ini pesannya besar. Vallen paham gak apa yg ia nyanyikan? Ini bukan ttg nominal. She's DEGRADING the meaning of the song," tulis Jerinx.

Dari balasan Jerinx inilah, terungkap bahwa selama ini Via Vallen telah mengcover lagu Sunset di Tanah Anarki tanpa izin.