Ahmadi dan Marlia Terpilih Sebagai Lanceng Praben Kubu Raya 2018

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Try Juliansyah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA - Ahmadi dan Marlia akhirnya terpilih menjadi Lanceng Praben Kubu Raya 2018 setelah mengikuti Grand final pemilihan lanceng praben di Borneo Busines Icon, Kubu Raya, Sabtu (10/11) malam.

Ketua panitia pelaksana, Ilham Kurniawan menilai perjalanan Ahmadi dan Marlia menjadi Lanceng Praben Kubu Raya tidaklah mudah.

"Persiapan kami sebagai panitia dua bulan, dan untuk peserta ini sebelumnya telah mengikuti tiga hari masa karantina," ujarnya.

Ia juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan Lanceng Praben ini hingga bisa sukses terlaksana.

"Selama masa karantina kami disediakan tempat di bkkbm kepala dinas bkkbm sangat mendukung acara kami. Kami mengucapkan terimakasih kepada semua yang terlibat dan acara yang kami rangkum dari dua bulan lalu bisa sukses tanpa ada kendala," ujarnya.

Ia berharap lanceng praben terpilih ini dapat melaksanakan tugasnya yang tentunya telah menangi.

"Kepada pemenang jangan berpuas diri karena masih banyak hal yang harus dilakukan untuk kedepannya terutama bagi Kebudayaan Madura," ujarnya.(ian)

*Lanceng : Ahmadi

*Praben : Marlia

*Runner up I Lanceng : Abdurrahim

*Runner uP I Praben : Agus Riani

*Runner up II Lanceng : Istar Dohu

*Runner upP II Praben : Ummu Aiman

*Harapan I Lanceng : Muhammad Isromi

*Harapan I Praben : Nurul Imamah

*Harapan II Lanceng : Ahmad Juhari

*Harapan II Praben : Agustina

*FAVORIT Lanceng : Mahdi

*Favorit Praben : Marlia



*Lanceng Intelegenscy : Arif Aryansah

*Praben Intelegenscy : Fatima Lrasati

*Foto Genic Lanceng : Fauzi Akbar

*Foto Genic Praben : Siti Khodijah