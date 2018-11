7 Cara Menjaga Otak Agar Tetap Tajam dan Kreatif, Satu Diantaranya Tertawa!

1. Makan-makan Sehat

Ada semakin banyak bukti bahwa diet Mediterania dapat membantu melindungi terhadap efek penuaan, termasuk beberapa bentuk demensia.

Sebuah tinjauan yang dilakukan pada tahun 2010 oleh para peneliti dari University of Florence menemukan bahwa makan dengan cara Mediterania terkait dengan risiko 13 persen lebih rendah dari penyakit otak.

2. Main Game

Seorang pengunjung bermain game online World of Warcraft di pameran teknologi CeBIT, Hanover, Jerman, 4 Maret 2010 (Nigel Treblin/ AFP/ Getty Images)

Bermain video game dapat membantu meningkatkan memori dan mempercepat waktu reaksi.

Dalam sebuah penelitian di University of Illinois, AS, sekelompok orang berusia lebih dari 60 tahun yang memainkan permainan komputer bernama Rise of Nations selama delapan minggu mendapat skor lebih tinggi dalam tes apa yang disebut para ilmuwan sebagai fungsi eksekutif - kemampuan untuk merencanakan, alasan, pemecahan masalah dan multi-tugas — daripada mereka yang tidak.

