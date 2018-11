Startup Fintech Pontianak Abangdesa, Adi Warna Sebut Investor Sebagai Pahlawan

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - “Became a Hero with your invesment” kalimat ini tertulis dalam sebuah standing banner milik Abangdesa sebuah startup fintech peer to peer lending asal kota Pontianak, yang kalau diterjemahkan berarti “jadilah pahlawan dengan investasi anda”.

Menurut Adi Warna yang merupakan Founder Abangdesa, kalimat itu sangat cocok dan cukup mewakili peran yang dilakukan oleh investor melalui platform Abangdesa.

Sebagaima kita ketahui bersama kata Adi, pelaku usaha berskala UKM termasuk mereka yang ada di desa adalah golongan yang masih terbatas dalam mendapatkan akses permodalan dari bank atau lembaga keuangan formal lainnya (unbankable).

Padahal modal adalah satu di antara faktor utama untuk mengembangkan usaha atau meningkatkan produktivitas.

Dengan menjadi investor atau pemberi pinjaman melalui aplikasi abangdesa, meskipun kecil investasi yang diberikan akan secara langsung memberikan dampak besar bagi masyarakat desa atau pelaku UKM.

Tidak hanya pada penerima pembiayaan tapi roda perekonomian menurut Adi juga akan ikut perputar dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan. "Bukankah cita-cita besar para pahlawan kita dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur," ujarnya.

Untuk itulah katanya tidak berlebihan Abangdesa menyebut para investor sebagai pahlawan desa karena mewujudkan masyarakat yang sejahtera. "Wujud dari meneruskan perjuangan para pahlawan kita dengan membantu petani, masyarakat desa dan pelaku ukm salah satunya melalui platform abangdesa. #ayobangundesa #pahlawandesa," ungkapnya.