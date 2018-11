Top Management, Drama Korea Pertama Produksi Youtube yang Kisahkan Perjuangan Idola

Laporan Wartawan Tribunpontianak.co.id, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Di mana biasanya kamu menonton drama Korea?

Aplikasi? atau mungkin di situs-situs drama?

Nah kali ini, ada drama yang disiarkan di Youtube lho.

Sambutlah drama Korea pertama yang akan diproduksi dan disiarkan di You Tube.

Baca: Tak Boleh Minum Es Saat Menstruasi, Ini Fakta Sebenarnya!

Baca: Saksikan Langsung Penampilan BTS, Reaksi Kagum TWICE Bikin Girang ARMY

Baca: RAMALAN ZODIAK - Jangan Terlalu Lama Bersembunyi, Kamu Juga Butuh Bersosialisasi

Drama web ini memiliki pemain muda yang mengagumkan.

Dilansir dari Kpopmap, drama ini sudah menarik perhatian dari penggemar di seluruh dunia.

Karena di drama ini ada Cha EunWoo ASTRO yang merupakan salah satu karakter utama (bersama dengan Ahn HyoSeop).

Cha EunWoo sebelumnya berakting di drama "Hit the top" (2017) dan drama populer "My ID Is Gangnam Beauty" (2018).

Masih ingat Do Kyung Seok yang tampan namun dingin di My Id is Gangnam Beauty kan?

Baca: TERPOPULER - Dari Adik Kandung Ahok Kecewa, Kisah Lengkap Anak Hilang, Hingga Fakta BTS

Baca: Kapolda Didi Sampaikan Pesan Kamtibmas di Event Robo Robo

Baca: LIVE STREAMING Juventus Vs Man United UEFA Youth League! Sedang Berlangsung