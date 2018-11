Sama-sama Jadi Pimpinan Group di Klasemen Liga Champions, Real Madrid dan As Roma Jadi Kebangaan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Klasemen Liga Champions grup E hingga H menampilkan para wakil Liga Italia yang cukup dominan.



Dua wakil Liga Italia, AS Roma dan Juventus, sama-sama memimpin klasemen Liga Champions di grup masing-masing versi UEFA.



AS Roma memimpin klasemen sementara grup G dengan koleksi sembilan poin, sama dengan milik Real Madrid.



Hasil ini AS Roma dapatkan usai menang tipis 2-1 atas CSKA Moskva pada Rabu (7/11/2018).

Sementara Real Madrid yang menang besar dengan skor 5-0 menempati peringkat kedua di klasemen grup G versi UEFA.



Sementara wakil Liga Italia yang lain, Juventus, mampu memuncaki klasemen grup H dengan koleksi sembilan poin.



Meski menelan kekalahan 1-2 dari Manchester United, koleksi poin Juventus tetap lebih unggul dari sang lawan.



Sementara Manchester City yang berpesta gol 6-0 ke gawang Shakhtar Donetsk berhasil memuncaki grup F.



Persaingan grup E yang semula berlangsung sangat ketat mulai mengendur setelah Ajax Amsterdam bermain imbang 1-1 melawan Benfica.



Bayern Muenchen, yang di laga lain berhasil menang 2-0 atas AEK Athens, berhak memuncaki klasemen sementara Grup E.



Berikut klasemen Liga Champions grup E-H hingga matchday ke-4:



