PIA AG Lanud Supadio Gelar Lomba Desain dan Fashion Show

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA - Persatuan Istri Angkatan Udara (PIA) Ardhya Garini Cabang 19/D.I Lanud Supadio yang diketuai Ny. Wanty Minggit Tribowo menggelar lomba Desain dan Fashion Show Busana Etnik Nusantara dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-62 PIA Ardhya Garini.

Berdasarkan rilis Lanud Supadio, lomba ini diikuti 16 peserta yang berasal dari tiap-tiap ranting kedinasan dijajaran Lanud Supadio.

Acara yang berlangsung di Graha Teddy Kustari (GTK), Kamis (8/11), dihadiri ratusan anggota PIA AG Lanud Supadio.

Selaku dewan juri adalah Ketua IFC Chapter Pontianak Bapak Arief Firiansyah, Bapak Abdul Haris (desainer) dan Ibu Dian Cahyaningsih (make up artis).

Persatuan Istri Angkatan Udara Lanud Supadio saat fashion show (TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA)

Ketua PIA AG Cab. 19/D.I Lanud Supadio mengatakan perlombaan desain dan fashion show busana etnik Nusantara ini merupakan rangkaian kegiatan guna memeriahkan HUT Ke-62 PIA Ardhya Garini.

Peserta lomba ini merupakan ibu-ibu anggota PIA Ardhya Garini dari tiap-tiap ranting kedinasan yang ada di Lanud Supadio.

”Agar lomba ini berlangsung dengan adil dan transparan maka kita mendatangkan juri dari luar Lanud Supadio dan juri ini tentunya telah berkompeten dibidangnya masing-masing sehingga didalam penilaian lebih obyektif,” jelas Ny. Wanty Minggit Tribowo.

Ia menambahkan tujuan diselenggarakan lomba ini adalah untuk mengembangkan daya kreatifitas ibu-ibu dan bila ini dikembangkan tentunya menjadi bekal untuk berwirausaha dan dapat menambah pendapatan. Disisi lain, Kegiatan seperti ini juga dapat meningkatkan tali silaturahmi diantara ibu-ibu PIA Ardhya Garini Lanud Supadio.

Salah seorang Juri Bapak Arief Firiansyah, mengatakan tim juri sangat mengapresiasi hasil desain ibu-ibu PIA Ardhya Garini Lanud Supadio.

Ibu-ibu yang telah habis waktunya mengurus rumah tangga masih mempunyai waktu untuk mendesain baju. Terlebih lagi sebagian besar peserta menggunakan kain tenun asli dari beberapa daerah yang ada di Nusantara.

“Dalam kesempatan ini, saya menghimbau agar kita selalu menggunakan hasil tenun yang asli dan kalau bisa tidak menggunakan kain tenun yang hasil printing atau cetak. Karena bila kita menggunakan tenun asli maka akan menambah pendapatan para perajin tenun dan juga menghargai hasil karya kain tenun tersebut,” pungkasnya.

Adapun yang menjadi juara 1 lomba Fashion Show dan Desain Baju Etnik Nusantara adalah Ny. Supriyanto, Juara kedua Ny. Noviyono dan juara ketiga Ny. Wawan Sujianto.

Sedangkan yang menjadi The Best Costume Creative adalah Ny. Riko. The Best Costume Favorite adalah Ny. Winardi dan The Best Cat Walk adalah Ny. Edi Lawanto.