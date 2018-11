LIVE BOLA Streaming Real Betis Vs AC Milan, Prediksi Skor, Line Up & Head to Head

LIVE BOLA Streaming Real Betis Vs AC Milan, Prediksi Starting Line Up & Head to Head

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Real Betis akan menjamu AC Milan dalam laga penyisihan fase f grup Liga UEFA, Jumat (9/11/2018) dini hari.

Rossoneri julukan AC Milan mengemban misi balas dendam lantaran di pertemuan pertama, Betis berhasil mencuri 3 poin di San Siro dengan skor 1-2

Kekalahan itu membuat Milan turun ke posisi dua klasemen sementara grup F dan merelakan Real Betis memimpin klasemen dengan selisih satu poin saja.

Gelandang Argentina Giovani Lo Celso jadi aktor utama kemenangan Betis dengan satu gol dan satu assist untuk Antonio Sanabria.

Baca: LIGA 1 Terkini - Klasemen & Jadwal Terbaru Liga 1 2018, Persib Bandung Dijalur Kemenangan

Baca: LIGA 2 Terkini - Klasemen & Jadwal Babak 8 Besar Liga 2, Big Match Kalteng Putra Vs PSMP Mojokerto

Milan hanya bisa menipiskan selisih skor melalui gol ketiga Patrick Cutrone di Liga Europa musim ini, dan kehilangan Samu Castillejo yang dikartu merah pada penghujung laga.

Hasil tersebut membawa Betis menggusur Milan dari puncak klasemen sementara.

Betis kini memiliki tujuh poin, diikuti Milan dengan enam poin, lalu Olympiakos (4) dan Dudelange (0).

Betis akan lolos jika bisa mengalahkan Milan di laga ini, dan Olympiakos gagal menang saat menjamu Dudelange di partai lainnya.

Sementara itu, Milan bisa tergusur ke posisi tiga jika kalah, dan Olympiakos menang.