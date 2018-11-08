Liga Europa
LIVE BOLA Streaming Europe League REAL BETIS Vs AC MILAN, Misi Balas Dendam
Selkalipun berstatus tamu, AC Milan diprediksi bakal tampil habis-habisan untuk merebut kembali puncak klasemen.
TRIBUNPONTIANAK.co.id/Marlen Sitinjak
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Real Betis akan menjamu AC Milan dalam laga penyisihan fase Grup F Liga Europa, di Estadio Manuel Ruiz de Lopera, Sevilla, Spanyol, Jumat (9/11/2018) mulai pukul 03.00 WIB.
Rossoneri julukan AC Milan mengemban misi balas dendam lantaran di pertemuan pertama, Betis berhasil mencuri 3 poin, di San Siro dengan skor 1-2.
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Kekalahan itu membuat Milan turun ke posisi dua klasemen sementara Grup F dan merelakan Real Betis memimpin klasemen dengan selisih satu poin.
Gelandang Argentina Giovani Lo Celso jadi aktor utama kemenangan Betis dengan satu gol dan satu assist untuk Antonio Sanabria.
Selkalipun berstatus tamu, AC Milan diprediksi bakal tampil habis-habisan untuk merebut kembali puncak klasemen.
Berikut link live streaming dan live score Liga Europa, REAL BETIS Vs AC MILAN:
Link Live Streaming REAL BETIS Vs AC MILAN
Link Live Streaming REAL BETIS Vs AC MILAN
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