Indonesia International Motor Show Tampilkan Produk Teranyar

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Datsun menampilkan jajaran produk teranyar selama Indonesia International Motor Show (IIMS) yang berlangsung mulai dari 7-11 November 2018, di Grand City, Surabaya.

Selain menghadirkan new Datsun GO-live special version untuk pertama kalinya di Surabaya, akan ditampilkan new Datsun GO+ dan compact cross over serbaguna, Datsun CROSS pada ajang IIMS di Surabaya.

Pengunjung berkesempatan untuk melakukan test drive mobil-mobil Datsun. Program sales menarik juga ditawarkan selama IIMS Surabaya, seperti program ‘drive and win’ dan gratis bensin.