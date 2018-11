Salahgunakan Izin Imigrasi, 3 Seleb Luar Negeri Ini harus Rela Dideportasi Dari Indonesia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Indonesia menjadi satu diantara negara yang jadi tujuan berkunjung seleb mancanegara.

Ntah itu dalam kunjungan liburan maupun kerja.

Kunjungan kerja misalnya konser musik ataupun memang bekerja di Indonesia dalam waktu yang lama.

Contoh kunjungan singkat seleb mancanegara yaitu fan meeting ataupun sekedar konser biasa.

Namun baru-baru ini masalah menimpa satu diantara seleb mancanegara.

Nasib sial menimpa Lee Jong Suk usai menggelar cara fan meeting di Jakarta, akhir minggu lalu.

Pemain While You Were Sleeping itu harus rela dideportasi lantaran penyalahgunaan izin masuk ke Indonesia.

Ternyata, Lee Jong Suk bukan satu-satunya seleb mancanegara yang dideportasi dari Indonesia.

Sebelumnya juga ada seleb mancanegara yang harus pulang karena dideportasi oleh imigrasi Indonesia.

Siapa saja mereka? berikut 3 seleb mancanegara yang pernah dideportasi dari Indonesia.

