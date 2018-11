Kubu Prabowo Jadikan Relawan Ujung Tombak Untuk Raup Suara

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho Panji Pradana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua Tim Kampanye Daerah Prabowo-Sandi di Kalbar, Suriansyah menuturkan jika pihaknya telah mulai mengkonsolidasikan para relawan yang bakal menjadi ujung tombak untuk pemenangan.

"Sampai hari ini sudah cukup banyak relawan yang mendaftar kepada kami bertekad untuk memenangkan Prabowo-Sandi. Ada relawan Padi, The power of emak-emak, RPS atau Relawan Prabowo-Sandi, Panen Padi, Go Pro, dan GPS, jadi cukup banyak antusias guna memenangkan Prabowo-Sandi," terangnya, Selasa (06/11/2018).

Suriansyah pun mengatakan jika relawan diharapkan dapat menjangkau dan mengcover hal yang tak dapat dijangkau oleh tim kampanye daerah.

Baca: Camat Terentang Apresiasi Pencanangan Kampung KB di Radak Baru

"Relawan tentu kami manfaatkan untuk memperluas jangkauan perjuangan Prabowo-Sandi, karena tidak semua bisa kami cover lewat tim Prabowo-Sandi terutama daerah perdesaan, daerah perbatasan, yang perlu memang jangkauan dari relawan," tuturnya.

Ketua DPD Gerindra ini pun mengungkapkan jika relawan tentu tidak ada dibentuk oleh partai, dibentuk secara pribadi, dan dengan anggaran pribadi.

Ia juga mengatakan telah berencana untuk melakukan konsolidasi antar relawan Prabowo-Sandi.

"Ada rencana, kita sudah minta waktu kepada tim koalisi nasional agar menyediakan waktu untuk dilakukan pertemuan besar kesiapan dari relawan untuk bergerak, tapi masing-masing sudah punya rencana deklarasi," ujarnya.

Dan tentu, kata dia, relawan menjadi ujung tombak untuk pemenangan dan meraup suara masyarakat.

"Tentu menjadi ujung tombak, kekuatan utamanya ada distruktur tapi relawan untuk menjangkau komunitas tertentu yang perlu pendekatan khusus," katanya.