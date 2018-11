Jadwal Siaran Langsung (Live) Liga Champion: Inter Milan Vs Barcelona, FK Crvena Zvezda Vs Liverpool

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal Liga Champions malam ini akan diawali laga AS Monaco Vs Club Brugge, Rabu (7/11/2018).

Pada waktu yang sama, ada laga FK Crvena Zvezda Vs Liverpool di grup C.

Laga ini akan disiarkan langsung oleh RCTI pada Rabu (7/11/2018) dini hari WIB pukul 00.55 WIB.

Hingga matchday 3, Liverpool masih berada di puncak klasemen Grup C dengan 6 poin, mengungguli Napoli (5), Paris Saint-Germain (4), dan Crvena Zvezda (1).

Kemenangan dari laga ini sangat penting bagi Liverpool karena dapat mempertahankan posisi di puncak serta membuka lebar peluang mereka lolos ke fase gugur dari incaran para pesaingnya, terutama Napoli dan Paris Saint-Germain.

Baca: Jadwal dan Link Live Streaming MNCTV Indonesia Vs Malaysia Piala AFF Futsal 2018

Baca: LIVE BOLA Streaming Liga Champion Napoli Vs PSG Jam 03.00 WIB, Prediksi Napoli Menang Tipis

Jika berkaca pada pertemuan pertama kedua tim di Stadion Anfield pada matchday 3, Liverpool yang berhasil meraih kemenangan 4-0 tampaknya tidak akan kesulitan untuk meraih tripoin di kandang Crvena Zvezda.

Di grup yang sama, Napoli bakal menjamu raksasa Prancis, Paris Saint Germain.

Sementara itu, bakal ada bigmatch antara Inter Milan vs Barcelona. Laga ini akan disiarkan langsung RCTI, Rabu (7/11/2018) mulai pukul 03.00 WIB.

Inter Milan yang tampil sebagai tuan rumah memiliki hasrat untuk menjegal Barcelona.

Selain untuk membuka lebar peluang lolos, kemenangan pada pertandingan ini juga akan membuat Inter Milan "menunda" kepastian Barcelona melaju ke fase gugur.

Di sisi lain, jika Barcelona berhasil meraih kemenangan pada pertandingan ini, mereka sudah dipastikan bakal lolos ke fase gugur dengan status juara grup karena poinnya sudah tidak akan bisa dikejar Inter Milan dan unggul secara head-to-head.

Pada pertemuan pertama di Stadion Camp Nou, Barcelonaberhasil menekuk Inter Milan dengan skor 2-0 berkat gol Rafinha dan Jordi Alba.

Berikut jadwal matchday 4 fase grup Liga Champions 2018-2019:

AS Monaco vs Club Brugge 00:55 WIB

Crvena vs Liverpool 00:55 WIB (LIVE RCTI)

Atletico Madrid vs Borussia Dortmund 03:00 WIB

Inter Milan vs Barcelona 03:00 WIB (LIVE RCTI)

Tottenham Hotspur vs PSV Eindhoven 03:00 WIB

Napoli vs Paris Saint-Germain 03:00 WIB

Schalke vs Galatasaray 03:00 WIB

FC Porto vs Lokomotiv Moskva 03:00 WIB