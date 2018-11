Pembuktian Kualitas Kamera Smartphone Xiaomi, Berikut Foto yang Bisa Diikut Sertakan Kontes

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ishak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ada alasan kenapa Xiaomi menggelontorkan event kontes fotografi internasional berhadiah ratusan juta rupiah.

Para pemenang event yang dinamai The Xiaomi Photography Challenge itu, memang nantinya akan diganjar hadiah sebesar 50 ribu USD (dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan Rp 745 jutaan lebih (kurs Rp 4.900,- an/ USD).

Sebagaimana rilis yang diterima www.tribunpontianak.co.id, pada Senin (05/11/2018), diungkapkan, bahwa kontes ini menjadi wadah untuk peserta mengabadikan foto-foto kreatif menggunakan ponsel Xiaomi.

Baca: OPPO Berhasil Melakukan Test Koneksi Jaringan 5G Untuk Pertama Kali

Sekaligus menjadi pembuktian bahwa hasil tangkapan kamera smartphone Xiaomi, bisa berikan keyakinan hasil foto smartphone dapat menciptakan karya foto yang luar biasa, bahkan di luar ekspektasi.

Hal inipun lantas juga tertuang dalam ketentuan lomba, di mana foto yang diikut sertakan adalah foto-foto dari tangkapan kamera smartphone Xiaomi milik peserta.

Adapun foto yang disertakan, harus foto yang mengeksplorasi momen unik dalam kehidupan sehari-hari.

Foto akan dibagi menjadi empat kategori. Yakni Natural Look (orang/selfie/potret), Piece of the World (Alam/Kota/Travel/Objek), Dreamscape (Pemandangan malam/cahaya rendah/Bayangan) dan Why So Serious? (Gaya Hidup/Humor/Perspektif baru).