Antisipasi Agar Tak Mengulang Mata Kuliah Kembali

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ishak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Idiom 'Time is money' yang kerap digunakan untuk menggambarkan betapa pentingnya waktu, tampaknya cukup representatif mengingatkan pentingnya menjalani proses perkuliahan sesuai mungkin dengan 'jadwalnya'. Wisuda di waktu yang 'pas', alias tidak perlu menunda gelar sarjana.

Sayangnya, mengulang mata kuliah jadi satu di antaranya hambatan itu. Sayangnya lagi, bagi beberapa orang, mengulang mata kuliah kembali itu seperti sebuah kepastian.

Ada saja alasannya. Satu dua kuliah dengan hasil yang kurang memuaskan (kalau tak mau disebut) jelek, tentu harus diulang.

There is no option. Mau tak mau harus diulang, atau konsekuensinya, Indeks Prestasi Komulatif alias IPK akhir bisa berantakan.

"Jika waktu adalah uang, maka menggunakan dan memaksimalkan penggunaan waktu dengan baik untuk memperdalam materi perkuliahan justru lebih baik untuk meminimalisisr waktu luang yang terbuang percuma," nilai satu di antara mahasiswa Universitas Tanjungpura Pontianak, Dinda Nurul Wulansari, Senin (05/11/2018).

Tentu tak ada yang mau kan guys kalau saat lulus nanti, IPK -nya berantakan. Kalau sudah begini, mengulang mata kuliah jelas bukan pilihan lagi, tapi justru sebuah kewajiban.

Hanya saja, ada 'harga' yang harus dibayar guys, setiap kali kita musti mengulang mata kuliah. Konsepnya, proses adalah waktu, dan waktu adalah biaya.

Semakin lama proses yang kita jalani dalam menuntaskan perkuliahan, semakin lama juga waktu yang dibutuhkan untuk beroleh gelar sarjana. Artinya, makin lama waktunya, biayanya juga makin mahal.

Sebut saja misalnya biaya semester. Belum lagi biaya tambahan kalau mengulang mata kuliah itu di semester pendek, berlipat-lipat biayanya kuy.

So, menyikapi hal ini juga harus bijak. Memperhatikan hal-hal yang bisa menjadi penghambat ataupun penyebab kita mengulang mata kuliah ini, jelas harus diperhatikan guys.

Beberapa rekan kita, mencoba memberikan pendapatnya. Berikut petikannya, semoga menjadi inspirasi ya guys.