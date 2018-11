Pertama di Kalbar, Astra Motor Pontianak Perkenalkan Skutik Premium Hybrid Honda

All New Honda PCX Hybrid diperkenalkan Astra Motor Pontianak kepada publik Kalbar, lewat serangkaian agenda di Transmart Ayani Kubu Raya, Sabtu (03/10/2018).

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ishak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Astra Motor Pontianak selaku main diler Honda di Kalbar mengambil langkah berani.

Perusahaan ritel otomotif roda dua di grup Astra ini, memperkenalkan sepeda motor skuter matik (skutik) berpenggerak hybrid pertama di Kalbar, All New Honda PCX Hybrid.

"Pertama kali yang mempelopori sepeda motor Hybrid di Indonesia adalah Honda. Dan hari ini, kami memperkenalkan All New Honda PCX Hybrid di Kalbar," ujar Marketing Manager Astra Motor Pontianak, Suryanto Wirawan, dalam agenda launching All New Honda PCX Hybrid, di Transmart Ayani Kubu Raya, Sabtu (03/11/2018).

Lebih lanjut ia menuturkan, perkembangan teknologi di industri kendaraan bermotor saat ini terbilang cukup cepat.

Di mana satu di antaranya adalah berbagai pengembangan kendaraan bermotor yang lebih ramah lingkungan, sekaligus lebih efesien.

Teknologi hybrid, dinilainya memang menjadi jawaban atas tantangan itu.

Kombinasi antara raw enggine berbahan bakar fosil, dikombinasikan dengan dorongan daya gerak yang dihasilkan oleh tenaga listrik dari baterai yang ditanam di unit sepeda motor itu sendiri.

"Sekarang perkembangan zaman memang ke arah sana (meminalisir penggunaan energi fosil ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan-red). Ini juga yang mendasari alasan Honda lahirkan sepeda motor (hybrid) ini," katanya lagi.