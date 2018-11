Lama Terpendam, Akhirnya Luna Maya Curhat Penyebab Sebenarnya Putus Dari Reino Barack

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Artis peran Luna Maya akhirnya buka suara tentang hubungannya dengan mantan kekasihnya, Reino Barack.

Saat menjadi bintang tamu Nebeng Boy acara YouTube Boy William, Luna mengungkapkan alasan ia dan Reino bertahan hingga lima tahun meski sejak awal tak mendapat restu.

"Ya namanya manusia kan berusaha terus. Siapa tahu ada jalan, ada perubahan," kata Luna dalam video berjudul 'Luna Maya Buka-bukaan di Mobil Boy William!', seperti dikutip Kompas.com, Minggu (4/10/2018).

Luna mengawali curahan hatinya dengan mengatakan, penyebab utama dia dan Reino memutuskan berpisah setelah bertahun-tahun adalah karena tak ada restu dari orangtua Reino.

"Sebenarnya nothing happen sih. Dari awal kami udah tahu, susahlah.

Dari awal memang ada kendala besar dari pihak keluarga. Everybody know. Enggak disetujui," ucap Luna.

"Saya enggak akan bohong, maksudnya dengan apa yang terjadi sama aku di masa lalu.

Dari awal gue juga udah bilang, enggak akan mudah dengan siapa pun gue. Jadi gue tuh udah tahu, this going to happen," tambahnya.

Namun, Luna tak menyalahkan siapa-siapa.