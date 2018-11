Fantastis! Segini Harga Honda All New Honda PCX Hybrid

All New Honda PCX Hybrid diperkenalkan Astra Motor Pontianak kepada publik Kalbar, lewat serangkaian agenda di Transmart Ayani Kubu Raya, Sabtu (03/11/2018).

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ishak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Teknologi hybrid yang disematkan pada All New Honda PCX Hybrid disebut lantas menjadikan sepeda motor ini jadi yang paling canggih di jajaran skuter matik (skutik) premium Honda.

Meskipun, jika dibandingkan dengan varian atau tipe lain di line up All New Honda PCX, tak ada perbedaan signifikan dari sisi tampilan eksteriornya.

Namun, Marketing Manager Astra Motor Pontianak, Suryanto Wirawan, mengungkap banyak keistimewaan All New Honda PCX Hybrid, saat diperkenalkan dalam agenda launching, di Transmart Ayani Kubu Raya, Sabtu (03/11/2018) kemarin.

Ia memaparkan, All New Honda PCX Hybrid diberikan sentuhan yang semakin mewah berkat pemasangan lampu LED di semua sistem pencahayaannya. Model ini, juga dilengkapi dengan teknologi Enhanced Smart Power (eSP).

eSP sendiri tak lain adalah teknologi yang dilahirkan Honda untuk berikan dampak meminimalisir gesekan sekaligus berikan efisiensi pendinginan mesin. Juga transmisi yang menghadirkan performa mesin terbaik.

Untuk menunjang kenyamanan pengendara, All New Honda PCX Hybrid juga telah dilengkapi DC socket untuk power charger yang disematkan di konsol box sisi depan.

Sedangkan Honda Smart Key System baru yang terintegrasi dengan alarm anti maling serta Answer Back System juga tak lupa ditambahkan yang lantas membuatnya kian canggih.

Hadir berdesain mewah, All New Honda PCX Hybrid tampil elegan dengan warna Hybrid Blue dan tambahan logo hybrid di sisi bodi.

Skutik premium ini mengusung tipe ABS dan dilengkapi fitur baru full digital panel meter dengan tampilan yang canggih dan informatif melalui tambahan fitur mode berkendara, level pengisian baterai dan indikator baterai Lithium.

Dari sisi fitur fungsional, skutik premium ini memiliki kapasitas tanki BBM terbesar di kelasnya yaitu 8 liter dan fitur praktis berupa tombol pembuka tangki dan jok yang terintegrasi dengan kunci kontak. Sensasi berkendara sempurna hadir dengan posisi berkendara yang memanjakan, ditambah dengan suspensi ganda yang nyaman di bagian belakang.

Lantas berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk 'mengandangkan' skutik premium tercanggih Honda ini?. Ia mengatakan, harganya 'tak seberapa jauh' dari varian All New Honda PCX tipe lainnya.

"All New Honda PCX Hybrid ini kami tawarkan dengan kisaran harga yang sangat kompetitif. Yakni Rp 40.820.000 Juta-an untuk OTR (On The Road) Pontianak," pungkasnya.