CBU Thailand, All New Honda PCX Hybrid Ditarget Terjual 1 Unit Perbulan di Kalbar

All New Honda PCX Hybrid diperkenalkan Astra Motor Pontianak kepada publik Kalbar, lewat serangkaian agenda di Transmart Ayani Kubu Raya, Sabtu (03/11/2018).

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ishak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - All New Honda PCX Hybrid menjadi varian skuter matik (skutik) premium teranyar Honda.

Diperkenalkan kepada publik Kalbar lewat serangkaian agenda launching, Sabtu (03/11/2018), unitnya pun sudah bisa dipesan oleh konsumen Kalbar.

Namun soal pencapaian angka penjualan, Astra Motor Pontianak selaku main dealer Honda di Kalbar tak menetapkan target tinggi. Per bulan, All New Honda PCX Hybrid hanya ditargetkan terjual 1 unit saja.

"Untuk penjualan kami tak menargetkan terlalu banyak. Cukup terjual satu unit saja setiap bulannya," ujar Marketing Manager Astra Motor Pontianak, Suryanto Wirawan, saat berikan keterangan dalam agenda yang dilangsungkan di Transmart Ayani Kubu Raya itu.

Hal ini katanya cukup beralasan, mengingat All New Honda PCX Hybrid masuk dalam jajaran sepeda motor Complete Build Up (CBU). Didatangkan dari Thailand, lantas membuat ketersediaan stoknya pun menurutnya juga terbatas.

"Unitnya sendiri memamg bukan produksi lokal, dalam artian CBU impor dari Thailand. Karenanya unitnua pasti lebih terbatas dan ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merk) suplai ke kami-nya juga terbatas," pungkasnya.