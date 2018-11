Brotherhood 1% MC, Jadikan Persaudaraan Sebagai Benteng Terakhir

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA - Satu diantara pendiri Brotherhood Borneo Chapter, Edo mengatakan banyak hal yang dapat diperoleh dari broterhood.

Terlebih Broterhood menurutnya membawa semangat Benteng pertahanan terakhir adalah persaudaraan.

"Jadi di brotherhood ini tidak hanya mengenai kumpulan komuntias tapi ada nilai lebih yabg didapat yaitu persaudaraan. Karena untuk anggotanya kita memang kedepankan loyalitas dan atitud anggota," tuturnya.

Selain itu ia mnegatkan di brotherhood juga banyak kegiatan lain yang sifatnya membangun. Terutama menurutnya mengembangkan potensi setiap Anggota di brotherhood.

"Program brotherhood 1%MC Indonesia harus diikuti semua chpaternya itu ada banyak. Pertama di bidang sosial ada brotherhood For care, kemudian di kebudayaan ada brotherhood for Culture, untuk pendidikannya ada brotherhood For education, dan untuk generasi muda ada Broterhood For Children," tuturnya

Menurutnya program tersebut dicanangkan selama 100 tahun Kedepan untuk membangun bangsa. Diakuinya memang untuk mencapai hal tersebut harus memiliki kesamaan visi dan misi.

"Tantangan awalnya memang di berbeda pandangan tetapi setelah visi dan misi kita satu semua itu berjalan beriringan dan lebih mudah," tutupnya.