Tiga Negara Tujuan Ekspor Kalbar Terbesar

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini



TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Negara India, Tiongkok, dan Malaysia masih merupakan tiga negara tujuan ekspor Kalimantan Barat terbesar pada September 2018.

Ekspor Kalbar ke-sembilan negara tujuan utama pada September 2018 mengalami penurunan 32,96 persen dibanding bulan Agustus 2018, yaitu dari 84,28 juta dolar AS menjadi 56,50 juta dolar AS.

Kepala BPS Provinsi Kalbar, Pitono mengatakan Kalbar mengekspor sebesar 76,13 persen produknya ke tiga negara diantaranya India, Tiongkok, dan Malaysia dengan nilai 44,21 juta dolar AS.

Baca: Ekspor Kalbar Oktober Anjlok, Berikut Tiga Komoditi Unggulan Kalbar

Baca: Lepas Kontingen Sintang Ikut FSBM, Bupati Sintang Harap Masuk 5 Besar

Nilai ekapor ke India mencapai 19,15 juta dolar AS, ke Tiongkok 15,55 juta dolar AS dan ke Malaysia 951 juta AS.

Secara keseluruhan tujuan ekspor Kalbar pada September 2018 masih didominasi negara Asia yaitu dengan kontribusi 94,36 persen.

Sedangkan kontribusi nilai ekspor ke negara tujuan utama lainnya (Argentina dan Finlandia) sebesar 2,95 persen serta 2,69 persen ke negara tujuan lainnya.

Ekspor Kalbar ke negara tujuan utama bila dibandingkan Agustus 2018, seperti ke negara Tiongkok mengalami penurunan 23,93 persen.

Sementara ke Malaysia mengalami penurunan 72,91 persen, sedangkan ekspor ke negara India mengalami kenaikan 16,63 persen.