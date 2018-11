Maradani Ali Sera Nilai Makin Banyak Anak Muda Berpolitik Akan Semakin Bagus

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Hamdan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua Bidang Kepemudaan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera ikut hadir pada peringatan satu tahun lahirkan PKS Muda di Provinsi Kalbar.

Selain memperingati satu tahun terbentuknya PKS Muda di Kalbar, Mardani Ali Sera juga menjadi narasumber pada kegiatan diskusi yang bertaju Bisa Apa 'Politisi Kemarin Sore' di Warunk Upnormal Pontianak. Jumat (2/10/2018)

Mardani mengatakan semakin banyak anak muda yang terlibat dalam kegiatan politik akan semakin baik. Keterlibatan anak muda dalam sektor politik cendrung lebih kecil dan bahkan tertinggal.

"Kalau di media banyak anak muda, enterprenuer juga banyak, bidang seni lebih banyak lagi. Semantara politik sedikit," ujarnya.

Dirinya mengatakan perlu banyak anak muda terjun dan secara khusus dalam bidang politik. Bukan hanya di PKS Muda, kalau ada partai-partai lain yang konsen melakukan pembinaan terhadap politisi muda maka akan semakin baik.

"Kita perlu penyegaran dibidang politik. Orang tua bisa saja punya ide segar akan sangat menarik sebagai anak muda yang coming for new were yang tidak punya referensi politik orde baru, politik koruptif yang masuk," ujarnya.

Kehadiran PKS Muda kata Mardani bisa tumbuh berkembang dapat berkontribusi dan memberikan penyegaran terhadap sistem politik di Indonesia termasuk di antaranya di Kalbar.

"Karena PKS ini merupakan segmenya milenial kegiatan yang akan dilakukan juga menyesuaikan dengan kebiasaan milenial seperti olahraga, seni, nonton dan resensi film," ujarnya.