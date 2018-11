BEC Pontianak Ajak Ratusan Mahasiswa Menjadi Pengusaha Muda Sebelum Wisuda

Citizen Reporter

Media Relation UBSI PSDKU Pontianak - NNZ

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - BSI Entrepreneur Center (BEC) Pontianak kembali menggelar acara seminar Entrepreneur, Senin (30/10/2108).

Agenda yang rutin dilaksanakan setiap semester ini diikuti 401 peserta terdiri dari mahasiswa semester satu Program Studi Sistem Informasi Universitas Bina Sarana Informatika Program Studi Diluar Kampus Utama (UBSI PSDKU) Pontianak.

Koordinator BEC Pontianak, Nurmalasari, SE, MM, menuturkan seminar ini merupakan salah satu program BEC yang bertujuan untuk menginspirasi dan membangkitkan minsdet mahasiswa untuk menjadi pengusaha muda. Harapannya dari kegiatan ini dapat menciptakan dan membentuk calon-calon entrepreneur muda BSI yang peduli, kreatif, dan mandiri.

"Juga pada kesempatan ini BEC Pontianak dapat menjalin kerjasama dengan dunia usaha, dunia perbankan, institusi lainnya untuk pengembangan wirausaha, mahasiswa dan alumni BSI," pungkasnya.

Pada seminar kali ini didatangkan dua pembicara yakni Alwa Rerizia, owner CV. Republik Borneo Creative terdiri dari Borneo Talent School, Borneo Management, Digital Marketing Agency, Borneo Organizer, Startup Lokal Borneo dan Bekemas Rumah serta sebagai konsultan bisnis brand.

Pembicara lainnya Eddy Setyawan, S. Si, merupakan seorang Konsultan Independen PT. Herbalife Indonesia, EO PT. Kirana Media Kreativisia, Agen JNE, Digital Marketing Strategist intervensi, dan memiliki beberapa website bisnis yang ia jalani seperti www.lempokdurian.com dan www.maduhutankalimantan.com.

Kedua pembicara ini sangat aktif dalam organisasi, komunitas-komunitas maupun event entrepreneur di Kalimantan Barat sehingga memilih segudang pengalaman bisnis dan prestasi dalam dunia wirausaha.

Alwa cenderung membahas tentang generasi Z dengan range tahun kelahiran 1995 sampai 2012. Ia menyebutnya dengan generasi Zeru yang mempunyai ciri-ciri seperti figital, kustomisasi, realistis, fomo, weconomis, do-it-yourself, dan terpacu.

"Langkah awal untuk memulai suatu bisnis menjadi pengusaha adalah mengubah mindset dengan kata-kata "saya mau" dulu, setelah itu kenali generasi kalian, passion atau keahlian kalian, buat planning, creatu your goal and DO IT," tutur Alwa, Womenpreneur muda yang berusia 24 tahun ini.

Sementara Eddy pengusaha yang telah melanglang buana dengan beberapa bisnis yang dijalaninya, ia membagikan 10 tips untuk entrepreneur pemula, beberapa diantaranya fokus and fokus, tahu apa yang dilakukan, bertindak, dan selalu belajar dari kegagalan. Tidak hanya itu, ia juga menjelaskan ada tiga karakter penting dalam memulai startup bisnis. Peserta begitu antusias mengikuti seminar, terlihat dari banyaknya pertanyaan yang dilontarkan mahasiswa dalam sesi tanya jawab.

" Untuk tahap selanjutnya, mahasiswa akan di coaching oleh BEC melalui program lainnya seperti, inkubator bisnis, workshop, dan open table/bazar. Bahkan dari sini juga, kita bisa usulkan mahasiswa untuk mengikuti Program Kreatif Mahasiswa (PKM) bidang Kewirausahaan," ujar Nurmalasari.