Digelar di 15 Kota, Peserta IndonesiaNEXT Diganjar Training Bersertifikat Internasional

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ishak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Mengambil tema “Yes, Im The Next”, IndonesiaNEXT 2018 diadakan di lima belas kota di Indonesia. Mulai dari Bogor, Padang, Lampung, Bandung, Makassar, Pontianak, Semarang, Malang, Medan, Jakarta, Surabaya, Denpasar, Manado, Merauke dan Banjarmasin.

Untuk di area Pamasuka, Kota Pontianak menjadi destinasi kedua Telkomsel menyelenggarakan event ini, setelah Makassar. Auditorium Universitas Tanjungpura Pontianak pun dipilih jadi lokasi acara, sebagaimana rilis yang diterima www.tribunpontianak.co.id, pada Selasa (30/10/2018) itu.

Pada tahap awal, lebih dari 1000 peserta yang merupakan mahasiswa dari berbagai jurusan dan jenjang pendidikan perguruan tinggi akan berpartisipasi dalam seminar inspiratif dan pelatihan digital marketing di Universitas Tanjungpura.

Lalu, dilanjutkan dengan seminar inspiratif yang menghadirkan para pembicara dari praktisi bisnis yang telah sukses. Seperti sosok Irfan A. Tachrir selaku Direktur Human Capital Management Telkomsel, jadi satu di antaranya.

Irfan hadir memberikan insight tentang Industri Telekomunikasi saat ini dan kedepan. Juga peranan generasi muda dalam berkompetisi menghadapi era globalisasi serta pentingnya dalam meningkatkan kompetensi untuk mampu bersaing dalam persaingan global.

Kemudian ada pula Hendro Wibowo yang menjabat sebagai Advisor Ecosystem Expansion TCASH yang memberikan gambaran tentang e-money di era modern digital.

Selain itu, pada IndonesiaNEXT 2018 di Pontianak ini turut menghadirkan pula Dedi Suherman selaku CEO Melon Indonesia, merupakan orang asli Kalimantan Barat memberikan insight tentang pemanfaatan produk dan aplikasinya dalam membangun ekonomi digital.

Sedangkan Yose Rizal selaku Komisaris Telkomsel memberikan gambaran tentang tips dan trik bagaimana spirit meraih sukses di usia muda di era yang serba digital. Dalam seminar ini juga, para peserta mendapatkan pelatihan public speaking dari THREESPEAKERS, yaitu Bayu Oktara, Uli Herdiansyah, dan Hilbram Dunar.

Pelatihan digital marketing akan berlangsung selama tiga hari, dimana peserta akan mendapatkan pelatihan materi sesuai minat yang dipilih sebelum mengikuti ujian sertifikasi internasional. Beberapa pilihan materi yang disediakan yaitu; Digital Content Marketing using Hubspot, Technical Design Presentation using Microsoft Office Powerpoint 2013, dan Visual Design and Communication using Adobe Photoshop CS6/CC.