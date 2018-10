Prediksi dan Head to Head Empoli Vs Juventus: Giornata ke-10 Serie A Italia 27 Oktober

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Empoli Vs Juventus akan digelar pada Giornata ke-10 Serie A 2018/19, Sabtu (27/10/2018).

Pertemuan kedua tim, merupakan pertemuan antara tim papan bawah dan tim papan atas.

Sebagai pemuncak klasemen Serie A untuk saat ini, Juventus tentu tak mau membuang-buang kesempatan mengokohkan posisi di puncak.

Apalagi lawan mereka, Empoli, dua kali dikalahkan Juventus tanpa bisa mencetak gol, di musim sebelumnya. Empoli kalah 0-3 di kandang dan 0-2 tandang.

Bahkan Empoli selalu kalah dalam enam laga terakhirnya melawan Juventus di Serie A, kebobolan 13 gol dan hanya mencetak satu gol.

Empoli baru meraih satu kemenangan di Serie A musim ini (M1 S3 K5). Satu-satunya kemenangan itu adalah 2-0 menjamu Cagliari pada giornata pertama.

Mereka tak pernah merasakan kemenangan dalam delapan laga terakhirnya di Serie A (M0 S3 K5).

Baca: Mandikan El Barack, Penampilan Jessica Iskandar Jadi Sorotan

Baca: LIVE BOLA Streaming Tottenham Vs City, Prediksi Laga Super Big Match di Wembley

Baca: Terdengar 4 Kali Ledakan di Rumah Warga Semudun yang Hangus Terbakar

Baca: Gastronomi Indonesia, Pembuktian Menu Lokal Indonesia Bisa Bersanding dengan Selera Western

Empoli tanpa kemenangan dan hanya mencetak satu gol dalam tiga laga kandang terakhirnya di Serie A: kalah 0-1 vs Lazio, imbang 1-1 vs AC Milan, kalah 0-2 vs AS Roma.

Selalu tercipta maksimal dua gol dalam lima laga kandang terakhir Empoli di Serie A.

Berikut fakta Empoli dan Juventus: