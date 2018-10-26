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Dibawah Guyuran Hujan, Aksi Bela Kalimat Tauhid di Pontianak Tetap Berlangsung, Inilah Foto-fotonya!

Aksi ini mengecam insiden pembakaran bendera Tauhid pada saat Perayaan Hari Santri Nasional di Jawa Barat....

Dibawah Guyuran Hujan, Aksi Bela Kalimat Tauhid di Pontianak Tetap Berlangsung, Inilah Foto-fotonya! - aksi-bela-kalimat-tauhid_20181026_144423.jpg
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ANESH VIDUKA
Sejumlah ormas Islam menggelar aksi bela Kalimat Tauhid dibawah derasnya hujan di bundaran Digulis, Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (26/10/2018) sekira pukul 13.00 WIB. Aksi ini mengecam insiden pembakaran bendera Tauhid pada saat Perayaan Hari Santri Nasional di Jawa Barat. TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Dibawah Guyuran Hujan, Aksi Bela Kalimat Tauhid di Pontianak Tetap Berlangsung, Inilah Foto-fotonya! - aksi-bela-kalimat-tauhid_20181026_144435.jpg
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ANESH VIDUKA
Sejumlah ormas Islam menggelar aksi bela Kalimat Tauhid dibawah derasnya hujan di bundaran Digulis, Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (26/10/2018) sekira pukul 13.00 WIB. Aksi ini mengecam insiden pembakaran bendera Tauhid pada saat Perayaan Hari Santri Nasional di Jawa Barat. TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Dibawah Guyuran Hujan, Aksi Bela Kalimat Tauhid di Pontianak Tetap Berlangsung, Inilah Foto-fotonya! - aksi-bela-kalimat-tauhid_20181026_144452.jpg
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ANESH VIDUKA
Sejumlah ormas Islam menggelar aksi bela Kalimat Tauhid dibawah derasnya hujan di bundaran Digulis, Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (26/10/2018) sekira pukul 13.00 WIB. Aksi ini mengecam insiden pembakaran bendera Tauhid pada saat Perayaan Hari Santri Nasional di Jawa Barat. TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Dibawah Guyuran Hujan, Aksi Bela Kalimat Tauhid di Pontianak Tetap Berlangsung, Inilah Foto-fotonya! - aksi-bela-kalimat-tauhid_20181026_144508.jpg
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ANESH VIDUKA
Sejumlah ormas Islam menggelar aksi bela Kalimat Tauhid dibawah derasnya hujan di bundaran Digulis, Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (26/10/2018) sekira pukul 13.00 WIB. Aksi ini mengecam insiden pembakaran bendera Tauhid pada saat Perayaan Hari Santri Nasional di Jawa Barat. TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Dibawah Guyuran Hujan, Aksi Bela Kalimat Tauhid di Pontianak Tetap Berlangsung, Inilah Foto-fotonya! - aksi-bela-kalimat-tauhid_20181026_144535.jpg
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ANESH VIDUKA
Sejumlah ormas Islam menggelar aksi bela Kalimat Tauhid dibawah derasnya hujan di bundaran Digulis, Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (26/10/2018) sekira pukul 13.00 WIB. Aksi ini mengecam insiden pembakaran bendera Tauhid pada saat Perayaan Hari Santri Nasional di Jawa Barat. TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Dibawah Guyuran Hujan, Aksi Bela Kalimat Tauhid di Pontianak Tetap Berlangsung, Inilah Foto-fotonya! - aksi-bela-kalimat-tauhid_20181026_144601.jpg
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ANESH VIDUKA
Sejumlah ormas Islam menggelar aksi bela Kalimat Tauhid dibawah derasnya hujan di bundaran Digulis, Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (26/10/2018) sekira pukul 13.00 WIB. Aksi ini mengecam insiden pembakaran bendera Tauhid pada saat Perayaan Hari Santri Nasional di Jawa Barat. TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Dibawah Guyuran Hujan, Aksi Bela Kalimat Tauhid di Pontianak Tetap Berlangsung, Inilah Foto-fotonya! - aksi-bela-kalimat-tauhid_20181026_144607.jpg
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ANESH VIDUKA
Sejumlah ormas Islam menggelar aksi bela Kalimat Tauhid dibawah derasnya hujan di bundaran Digulis, Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (26/10/2018) sekira pukul 13.00 WIB. Aksi ini mengecam insiden pembakaran bendera Tauhid pada saat Perayaan Hari Santri Nasional di Jawa Barat. TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA

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Tags
Bendera Tauhid
Aksi Bela Kalimat Tauhid
Ormas
Digulis
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Penulis: Anesh Viduka
Editor: Dhita Mutiasari
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