LIVE BOLA Streaming Babak II PSM Makassar Vs Persib Bandung, Babak I Mandul Gol

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sedang berlangsung babak kedua laga pekan ke-27 Liga 1 Indonesia 2018 antara PSM Makassar kontra Persib Bandung, Rabu (24/10/2018).

Babak pertama, Persib Bandung memiliki setidaknya dua peluang emas yang terbuang percuma.

PSM Makassar yang tampil di kandang membangun pertahanan tangguh dan mengandalkan serangan balik.

Laga babak pertama pun berakhir dengan skor, 0-0.

Berikut link live streaming dan live score Liga 1, PSM Makassar Vs Persib Bandung:

Link Live Score PSM Makassar Vs Persib Bandung

5 Pertandingan Terakhir PSM MAKASSAR

19.10.18 (L1) Pusamania Borneo Vs PSM Makassar 1 : 2

14.10.18 (L1) PSM Makassar Vs Arema FC 2 : 1

07.10.18 (L1) Mitra Kukar Vs PSM Makassar 1 : 4

23.09.18 (L1) PSM Makassar Vs Sriwijaya FC 2 : 0

19.09.18 (L1) PS TIRA Vs PSM Makassar 1 : 2

5 Pertandingan Terakhir PERSIB BANDUNG

20.10.18 (L1) Persib Bandung Vs Persebaya 1 : 4

15.10.18 (L1) Persipura Jayapura Vs Persib Bandung 1 : 1

09.10.18 (L1) Persib Bandung Vs Madura United 1 : 2

23.09.18 (L1) Persib Bandung Vs Persija Jakarta 3 : 2

17.09.18 (L1) Pusamania Borneo Vs Persib Bandung 0 : 1

Head to head PSM MAKASSAR Vs PERSIB BANDUNG

23.05.18 (L1) Persib Bandung Vs PSM Makassar 3 : 0

26.01.18 (PRE) Persib Bandung Vs PSM Makassar 0 : 1

15.10.17 (L1) PSM Makassar Vs Persib Bandung 2 : 1

05.07.17 (L1) Persib Bandung Vs PSM Makassar 2 : 1

06.02.17 (PRE) Persib Bandung Vs PSM Makassar 1 : 0