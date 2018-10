Jadwal Siaran Langsung Liga Champions Malam Ini di RCTI, Barcelona vs Inter Milan Disiarkan Langsung

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Liga Champions kembali menyuguhkan penampilan partai akbar, kali ini antara Barcelona Vs Inter Milan.

Laga ini rencananya dimulai pukul 02.00 WIB dan akan disiarkan secara langsung di RCTI.

Keduanya sama-sama telah mengoleksi dua kemenangan dari dua laga awal.

Kemenangan dalam laga malam ini akan memastikan posisi puncak klasemen di Grup B Liga Champions.

Sebelum laga tersebut, PSV Eindhoven vs Tottenham juga akan disiarkan secara langsung di RCTI, pukul 23.55 WIB.

Berikut jadwal siaran langsung Liga Champions matchday ketiga malam ini:

Rabu, 24 Oktober 2018:

PSV Eindhoven vs Tottenham (live RCTI 23.55 WIB)

Club Brugge vs AS Monaco (pukul 23.55 WIB)

Kamis, 25 Oktober 2018:

Barcelona vs Inter Milan (live RCTI pukul 02.00 WIB)

Borussia Dortmund vs Atletico Madrid (pukul 02.00 WIB)

Liverpool vs Crvena Zvezda (pukul 02.00 WIB)

Paris Saint-Germain vs Napoli (live RCTI pukul 02.00 WIB)

Galatasaray vs Schalke (pukul 02.00 WIB)

Lokomotiv Moskva vs FC Porto (pukul 02.00 WIB)