Kapolda Kalbar: Tidak Main-Main Dengan Tindak Penyalahgunaan Wewenang

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang di lakukan Ditreskrimsus Polda Kalbar, Kapolda Kalbar Irjen Pol Didi Haryono tegaskan pihaknya tidak main-main dengan tindak penyalahgunaan wewenang.

"Tindak penyalahgunaan Wewenang itu dari hal kecil itulah menjadi salah satu faktor penyebab terjadi nya korupsi,"kata Kapolda Kalbar pada Selasa (23/10/2018)

Terkait operasi tangkap tangan di satu diantara instantsi pemerintahan di kabupaten Ketapang, Tentu ini menjadi perhatian bersama. Jangan main-main dengan korupsi.

Seperti di ketahui Anggota Dir Reskrimsus Polda Kalbar melakukan Operasi Tangkap Tangan atau OTT di Kabupaten Ketapang.

Kali ini, terkait dugaan tindak pidana korupsi pungutan liar alias pungli di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ketapang.

Baca: Peletakan Batu Pertama Pembangunan Surau Panti Asuhan Ahmad Yani

Kapolda Kalbar Irjen Pol Didi Haryono menjelaskan, informasi dugaan tindak pidana korupsi pungutan liar ini di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ketapang bermula adanya laporan informasi Nomor: LI/92/X/2018/ Dit Reskrimsus-3, tanggal 19 Oktober 2018 tentang keluhan para kontraktor di sana.

Direktur Reskrimsus Polda Kalbar Kombes Pol Mahyudi Nazriansyah menjelaskan Operasi tangka tanggan ke beberapa pejabat di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab Ketapang pada Senin (22/10) siang sekitar pukul 12.00 WIB.

"Tim Penyidik Subdit-3 / Tindak Pidana Korupsi Dit Reskrimsus Polda Kalbar dipimpin oleh Kasubdit-3 melakukan operasi tangkap tangan terhadap pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ketapang,” kata Mantan Kapolres Sintang ini.

Dalam OTT itu, pihak yang diamankan adalah lelaki berinisial D. Dia selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ketapang. Sementara, selaku Kasi Perencanaan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ketapang juga turut diamankan.

Dijelaskan oleh Dirkrimsus bahwa perbuatan terlapor, diduga melanggar pasal 12 huruf e atau pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan atau Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) UU No. 8 Th. 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

“Melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang sudah diamankan, melakukan penggeledahan terhadap kantor dan rumah pihak-pihak terkait. Serta melakukan penyitaan barang bukti. Melakukan gelar perkara,” pungkasnya.