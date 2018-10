Jalan Sehat Insurance Day Berlangsung Semarak

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Zulkifli

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Jalan sehat Insurance Day berjalan semarak di halaman Kantor PMI Pontianak, Minggu (21/10/2018) pagi.

Ketua Panitia Insurance Day 2018, Jon Muklis mengatakan tema kegiatan hari ansuransi 2018 ini yakni, "Insurance Day go to school go green and go public" digelar sekaligus sebagai sosiliasi terkait kesadaran pentingnya ansuransi.

Kegiatan ini digelar 6 asosiasi di antaranya Asosiasi Ansuransi Sosial Indonesia (AASI) Asosiasi Ansuransi Umum Indonesia (AAUI), Asosiasi Ansuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Asosiasi Ansuransi Syariah Indonesia, (AASI) dan Asosiasi Penilai Kerugian Asuransi Indonesia (APKAI), Apparindo, bekerja sama dengan Tribun Pontianak EO.

"Jadi kegiatan ini digelar dalam rangka mengingat kan kepada masyarakat tentang arti pentingnya keberadaan ansuransi bagi kehidupan," ujarnya

Menurutnya selama ini terkesan manfaat ansuransi baru dirasakan masyarakat, hanya pada moment tertentu seperti membeli kendaraan, saat melakukan pinjaman uang dan sebagainya.

Padahal manfaat ansuransi juga bisa lebih dari itu, misalnya sebagai contoh seperti bencana yang terjadi di Palu. Peran ansuransi akan terasa disana yakni dalam hal mengganti kerusakan akibat gempa.

"Hampir 560 Miliar diglontorkan ansuransi untuk mengganti kerusakan akibat gempa disana. Presiden juga sudah mencanangkan untuk mengalokasikan APBN untuk ansuransi bencana. Agar ketika terjadi bencana pemerintah tidak lagi perlu selalu mengandalkan APBN," ujarnya

Dalam kegiatan hari ansuransi ini pihaknya selaku panitia sudah mengelar berbagai rangkaian kegiatan, pertandingan antar ansuransi seperti pertandingan futsal, tenis neja, kemudian ada juga talkshow dan puncaknya yakni jalan dan senam sehat.