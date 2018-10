Duda Ganteng Bikin Angel Karamoy Kepincut, Simak Cara Sehat Behubungan dengan Duda

Duda Ganteng Bikin Angel Karamoy Kepincut, Simak Cara Sehat Berhubungan dengan Duda

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Angel Karamoy blak-blakan soal hubungannya dengan seorang duda bernama Jose Purnomo.

Angel, yang 20 tahun lebih muda dari Jose, merupakan seorang janda.

Jose pernah menikah dengan penyanyi Lusy Rahmawaty pada 2000 lalu.

Hadir sebagai bintang tamu di acara “Netijen” di TRANSTV, Selasa (9/10/2018) yang dipandu oleh Jessica Iskandar dan Young Lex, Angel mengatakan jika dirinya memang menyukai pria yang usianya lebih tua darinya.

“Jadi aku memang suka yang lebih matang. Cuma beda 1-2 thaun aja sih. Nggak sampe seratus lah,” ucap Ibu dua anak itu seraya bercanda.

Seperti yang diketahui sebelumnya, Angel dan mantan suaminya, Steven Rumangkang, juga terpaut usia yang cukup jauh yaitu 16 tahun.

Namun, beberapa waktu lalu, Angel juga pernah mengungkapkan rasanya berpacaran dengan Jose yang usianya jauh diatasnya.

Melalui insta Story di akun Instagram-nya, @realangelkaramoy, yang dikutip Kompas.com pada Jumat (28/9/2018), Angel mengatakan jika sulit menemukan pria sejati.

“Finding a man is easy, finding a real man that's worth keeping is the hard part (Menemukan seorang pria itu mudah, menemukan pria sejati yang pantas dipertahankan adalah hal yang sulit),” tulis Angel.