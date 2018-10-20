Liga Spanyol
Real Madrid Dipermalukan Levante Hadapan Pendukungnya Sendiri
Lagi pekan kesembilan La Liga 2018-2019 antara Real Madtid vs Levante ini digelar di Santiago Bernabeu, Sabtu (20/10/2018).
Real Madrid Dipermalukan Levante Hadapan Pendukungnya Sendiri
TRIBUNPONTIANAK.CO,.ID - Di Liga Spanyol, di luar dugaan Real Madrid takluk 1-2 dari Levante.
Lagi pekan kesembilan La Liga 2018-2019 antara Real Madtid vs Levante ini digelar di Santiago Bernabeu, Sabtu (20/10/2018).
Inilah kekalahan Real Madrid dalam lima laga terakhir.
Dengan kekalah ini, Real Madrid masih berkutat di peringkat kelima klasemen dengan 14 poin.
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Sedangkan Levante naik ke posisi ketujuh klasemen dengan 13 poin.
Keunggulan 1-0 Levante diraih pada menit keenam melalui Jose Luis Morales.
Kemudian, tujuh menit pascagol tersebut, Levante mendapatkan hadiah penalti.
Hal itu setelah Raphael Varane menyentuh bola di kotak 16 pas.
Roger Marti yang dipercaya menjadi eksekutor berhasil menjalankan tugasnya dengan baik.
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