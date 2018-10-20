Liga Spanyol

Real Madrid Dipermalukan Levante Hadapan Pendukungnya Sendiri

Lagi pekan kesembilan La Liga 2018-2019 antara Real Madtid vs Levante ini digelar di Santiago Bernabeu, Sabtu (20/10/2018).

Real Madrid Dipermalukan Levante Hadapan Pendukungnya Sendiri
Net
Gelandang Real Madrid, Mateo Kovacic. 

Real Madrid Dipermalukan Levante Hadapan Pendukungnya Sendiri 

TRIBUNPONTIANAK.CO,.ID - Di Liga Spanyol, di luar dugaan Real Madrid takluk 1-2 dari Levante.

Lagi pekan kesembilan La Liga 2018-2019 antara Real Madtid vs Levante ini digelar di Santiago Bernabeu, Sabtu (20/10/2018).

Inilah kekalahan Real Madrid dalam lima laga terakhir.

Dengan kekalah ini, Real Madrid masih berkutat di peringkat kelima klasemen dengan 14 poin.

Baca: LIVE LIGA SPANYOL Real Madrid Vs Levante, Prediksi & Laga Penentu Nasib El Real Jam 18.00 WIB

Sedangkan Levante naik ke posisi ketujuh klasemen dengan 13 poin.

Keunggulan 1-0 Levante diraih pada menit keenam melalui Jose Luis Morales.

Kemudian, tujuh menit pascagol tersebut, Levante mendapatkan hadiah penalti.

Hal itu setelah Raphael Varane menyentuh bola di kotak 16 pas.

Roger Marti yang dipercaya menjadi eksekutor berhasil menjalankan tugasnya dengan baik.

Baca: KLASEMEN & Hasil Lengkap Liga Spanyol! Sevilla Geser Barcelona, Real Madrid dan Atletico

Halaman selanjutnya
Halaman
12
Tags
Real Madrid Vs Levante
Hasil Liga Spanyol
Santiago Bernabeu
Berita Terkait :#Liga Spanyol
Editor: Hasyim Ashari
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
Video Pilihan: Video Penampakan 2 Wanita Digerebek Walikota Bogor Bima Arya, Prostitusi di Apartemen Bogor Valley
Video Penampakan 2 Wanita Digerebek Walikota Bogor Bima Arya, Prostitusi di Apartemen Bogor Valley
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Redaksi
Info iklan
Contact Us