Namanya Masuk Daftar Tokoh Muslim Berpengaruh di Dunia, Jokowi: Sebuah Penghargaan untuk Kita Semua

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Presiden Joko Widodo kembali masuk dalam peringkat 50 besar tokoh muslim berpengaruh di dunia tahun 2019, seperti tahun sebelumnya.

Saat ditanya oleh sejumlah wartawan seusai berkunjung ke Pondok Pesantren Bugen Al-Itqon, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (20/10/2018), Jokowi menegaskan bahwa penghargaan tersebut berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia.

“Alhamdulillah, saya kira sebuah penghargaan untuk kita semuanya, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia,” kata Presiden melalui keterangan tertulis Biro Pers Istana Kepresidenan.

Namun Kepala Negara mengatakan bahwa dirinya akan tetap fokus bekerja. "Tapi saya tetap terus akan bekerja apa adanya, seperti biasanya," kata Jokowi lagi.

Daftar tokoh muslim dunia paling berpengaruh tahun 2019 itu dikeluarkan Pusat Studi Strategi Islam, lembaga riset mandiri yang berlokasi di Amman, Yordania. Selain Jokowi, sejumlah tokoh Islam Indonesia juga masuk dalam peringkat 50 besar.

Di antaranya ialah Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Said Aqil Siradj, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin, dan Rais Am Jamiyah Ahlu Tariqah Al Mu'tabarah an Nahdiyah, Habib Muhammad Luthfi bin Yahya.