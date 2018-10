Ahmad Dhani Unggah Foto Masa Muda, Netizen Sebut Mirip Banget dengan Dul

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Musisi sekaligus politisi Ahmad Dani mengunggah foto masa mudahnya di akun Instagram miliknya, @ahmaddhaniprast, Sabtu (20/10/2018) sore.

Dalam foto itu ia memberi keterengan: The time PEARL JAM was on Top

Terlihat Ahmad Dani mengenakan kaos berwarna putih.

Rambutnya yang gondrong dibiarkan tidak diikat.

Melihat tampilan Ahmad Dani tersebut, Netizen menyebutnya mirip dengan Abdul Qodir Jaelani atau yang biasa disapa Dul.

Dul adalah anak ketiga Ahmad Dani dari pernikahannya dengan Maia Estianty.

Putra mereka lainnya adalah Ahmad Al Ghazali atau yang baisa disapa Al dan Ahmad El Jallaludin Rumi, yang baisa disebut El.

Berikut komentar Netizen:

@autodungu: Mirip dul bangeett..