Gara-gara Pakai Ini, Nikita Mirzani Dituding Akan Lepas Hijab Ikuti Jejak Rina Nose

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Nikita Mirzani selama ini dikenal sebagai aktris kontroversial yang tak lepas dari sensasi.

Oleh sebab itu, keputusannya untuk menghapus seluruh unggahan di Instagram miliknya beberapa waktu lalu kembali dituding publik sebagai bagian dari sensasi tersebut.

Belum lama ini, Niki kembali mengisi feed Instagram miliknya dengan mengunggah foto tiga kotak kardus.

Netter pun kembali menyudutkan Niki dan menduga bahwa istri Dipo Latief tersebut akan melepas hijabnya.

Seolah menanggapi komentar netter, Niki lantas menghapus unggahannya itu dan membagikan foto terbarunya yang masih mengenakan hijab.

Dalam foto tersebut, Niki tampil modis dengan jaket jins dan hijab model turban.

Meski begitu, Niki mengaku baik-baik saja.

Semua yg pribadi menjadi obrolan orang layaknya berita kota tanpa sentimen emosional pribadi," tulis Niki pada Kamis (18/10).

"Alhamdulilah saya selalu baik dalam semua babak kehidupan ini. All is well ! #nikitamirzani."

