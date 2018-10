Soal Proteksi dan Safety, All New Honda Brio Diklaim Lebih Baik Berkat Fitur dan Teknologi Unggulan

Honda Daya Motor Pontianak memperkenalkan All New Honda Brio kepada publik Kalbar lewat agenda launching, Rabu (17/10/2018).

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Tiga dari total 5 tipe yang disediakan Honda pada All New Honda Brio masuk dalam kategori mobil Low Cost Green Car - LCGC alias mobil murah. Namun, Honda tampaknya tak mau main - main soal keselamatan.

Diluncurkan dan diperkenalkan kepada publik Pontianak lewat agenda launching pada Rabu (17/10/2018), mobil ini disebut didesain dengan rangka berteknologi khusus.

Sehingga mampu meningkatkan faktor safety dan keselamatan penumpang dari segala resiko saat berada di jalanan.

"All New Honda Brio dilengkapi fitur keselamatan dan keamanan yang sangat baik. Sehingga bisa lebih memberikan rasa aman nyaman saat berkendara," Supervisor Honda Daya Motor Pontianak, Robby Chandra, di sela acara launching All New Honda Brio, Rabu (17/10/2018).

Dual front SRS airbag, terpasang pada sisi depan kabin. Paling istimewa, terletak pada rangka body kendaraan.

Menggunakan teknologi G-Force Control Technology (G-CON) + ACE With Side Impact Beam, mobil ini berikan perlindungan lebih baik dari impact saat terjadi benturan.

Hal inipun menjadi keistimewaan tersendiri yang menjadi keselamatan berkendara pada mobil ini jadi lebih baik.