Pangkas Harga, Belanja Granit Decogress di Studio Bangunan Bisa Super Murah

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ishak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Studio Bangunan selalu punya penawaran istimewa bagi para konsumennya. Dengan berbagai program promosi, semboyan 'Belanja di Sini Segalanya Lebih Baik' benar-benar menjadi nyata.

Seperti promo yang digelontorkan khusus untuk granit. Supermarket bahan bangunan pertama di Kubu Raya ini, saat ini tengah berikan harga spesial yang sangat terjangkau untuk granit berkualitas keluaran Decogress.

"Semua produk granit Decogress di Studio Bangunan saat ini ada promo spesialnya. Dengan promo ini, pastinya harganya akan jadi super murah," ungkap Sales Staff Decogress di Studio Bangunan, Mirnawati, Kamis (18/10/2018).

Promo harga spesial yang sangat murah ini, menurutnya, benar-benar diberikan untuk semua varian produk granit Decogress yang dijual di Studio Bangunan. Dengan demikian, tipe, jenis dan ukuran apapun yang dibutuhkan konsumen, bisa dibeli dengan harga yang lebih murah.

Sebagai contoh, Decogress ukuran 60 x 60 cm misalnya. Granit Decogress tipe Castillo Grey, hanya dijual seharga Rp 207 ribu per dus.

Harga tersebut jelas lebih murah dari harga normal, di mana awalnya satu dusnya granit Decogress tipe Castillo Grey ini dalam harga normal dibanderol Rp 294 ribu per dus.

Harga yang sama berlaku pula untuk granit Decogress tipe Tipe Castillo Black. Jika harga normal awalnya Rp 294 ribu per dus, harga promo diberikan spesial hanya Rp 207 ribu per dus.

Sedangkan untuk tipe Marbella Oasis Beige, dengan dimensi ukuran yang sama, dapat dibawa pulang konsumen hanya dengan harga Rp 292 ribu per dus. Harga ini juga dipastikannya lebih murah dari harga awal yang per dusnya dipatok di angka Rp 307 ribu.

"Decogress Castillo Black dan Decogress Castillo Grey ini dua-duanya masuk kategori granit dengan permukaan kasar. Kalau Marbella Oasis Beige, itu granit dengan permukaan licin dan halus," katanya menjelaskan.

Harga yang terpangkas besar juga bisa didapatkan konsumen untuk granit Decogress ukuran 30 x 60 cm. Jika harga awal dalam harga normalnya per dus dibanderol Rp 227 ribu per, maka lewat promo ini, bisa dibawa pulang hanya dengan harga Rp 177 ribu per dus.

Untuk ukuran 30x60 cm ini, Studio Bangunan menurutnya juga menyediakan pilihan yang cukup banyak. Mulai dari Decogress Castillo Grey, Castillo Brown, dan Castillo Black.

Semakin istimewa lantaran supermarket bahan bangunan berlokasi di Jalan Sungai Raya Dalam tepat di depan RSUD Soedarso Pontianak itu tak berikan batas waktu untuk promo ini. Dengan kata lain, granit kualitas grade A Decogress ini bisa didapatkan kapan saja selama ketersediaan stok memungkinkan.

"Selama persediaan masih ada, maka promonya tetap bisa didapatkan konsumen. Jadi memang tidak ada batasan waktunya," pungkasnya.