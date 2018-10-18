Piala Asia U19
LIVE BOLA UEA Vs Qatar Jam 16.00 WIB, Laga Pembuka Piala Asia U19 Sebelum Indonesia Vs Taiwan
Berikut link live streaming dan live score pertandingan Qatar U19 Vs Uni Emirat Arab U19:
TRIBUNPONTIANAK.co.id/Marlen Sitinjak
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Uni Emirat Arab (UEA) U19 versus Qatar U19 menjadi laga pembuka babak penyisihan Grup A Piala Asia U-19 2018, di Jakarta, mulai pukul 16.00 WIB.
Qatar dan Uni Emirat Arab menghuni grup A bersama Indonesia dan China Taipei (Taiwan).
Adapun laga Indonesia versus Taiwan dihelat di Stadion GBK, mulai pukul 19.00 malam nanti.
Berikut link live streaming dan live score laga Qatar U19 Vs Uni Emirat Arab U19:
Link Live Streaming Qatar U19 Vs Uni Emirat Arab U19
Link Live Streaming Qatar U19 Vs Uni Emirat Arab U19
Link Live Score Qatar U19 Vs Uni Emirat Arab U19
5 Pertandingan Terakhir UNI EMIRAT ARAB U19
* 11.09.18 (FI) Uni Emirat Arab U19 Vs Yordania U19 1 : 2
* 08.11.17 (CHC) Bahrain U19 Vs Uni Emirat Arab U19 1 : 0
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