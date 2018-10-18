Piala Asia U19

LIVE BOLA UEA Vs Qatar Jam 16.00 WIB, Laga Pembuka Piala Asia U19 Sebelum Indonesia Vs Taiwan

Berikut link live streaming dan live score pertandingan Qatar U19 Vs Uni Emirat Arab U19:

LIVE BOLA UEA Vs Qatar Jam 16.00 WIB, Laga Pembuka Piala Asia U19 Sebelum Indonesia Vs Taiwan
KOLASE/TRIBUNPONTIANAK.CO.ID
Uni Emirat Arab Vs Qatar 

TRIBUNPONTIANAK.co.id/Marlen Sitinjak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Uni Emirat Arab (UEA) U19  versus Qatar U19 menjadi laga pembuka babak penyisihan Grup A Piala Asia U-19 2018, di Jakarta, mulai pukul 16.00 WIB.

Qatar dan Uni Emirat Arab menghuni grup A bersama Indonesia dan China Taipei (Taiwan).

Adapun laga Indonesia versus Taiwan dihelat di Stadion GBK, mulai pukul 19.00 malam nanti. 

Berikut link live streaming dan live score laga Qatar U19 Vs Uni Emirat Arab U19:

Link Live Streaming Qatar U19 Vs Uni Emirat Arab U19 

Link Live Streaming Qatar U19 Vs Uni Emirat Arab U19 

Link Live Score Qatar U19 Vs Uni Emirat Arab U19

5 Pertandingan Terakhir UNI EMIRAT ARAB U19

* 11.09.18 (FI) Uni Emirat Arab U19 Vs Yordania U19 1 : 2

* 08.11.17 (CHC) Bahrain U19 Vs Uni Emirat Arab U19 1 : 0

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Penulis: Marlen Sitinjak
Editor: Marlen Sitinjak
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