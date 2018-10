Kedepankan Fun to Drive, All New Honda Brio Diklaim Paling Bertenaga dan Paling Lega

Honda Daya Motor Pontianak memperkenalkan All New Honda Brio kepada publik Kalbar lewat agenda launching, Rabu (17/10/2018).

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ishak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kenyamanan dalam berkendara menjadi aspek yang diklaim sangat dikedepankan pada All New Honda Brio. Kabin yang lebih lega berkat sejumlah perubahan yang disematkan Honda pada unit mobil satu ini, jadi satu di antara alasannya.

"Mobil ini sangat to drive. Kenyamanan berkendara dan keluasan kabin, All New Honda Brio adalah yang terbaik di kelasnya," ujar Supervisor Honda Daya Motor Pontianak, Robby Chandra, di sela acara launching All New Honda Brio, Rabu (17/10/2018).

Baca: Lebih Sporty dan Stylish, Berikut Sentuhan Anyar Honda Pada All New Honda Brio

Baca: Berikut Detail City Car Anyar Andalan Honda dan Daftar Harga All New Brio

Tak hanya kabin yang lebih lega, pengemudinya pun diyakininya akan punya rasa percaya diri lebih tinggi saar memacu mobil satu ini.

Hal tersebut bisa didapatkan berkat tampilan sporty yang disematkan pada eksterior dan interior mobil ini.

"Pastinya mobil ini juga lebih sporty. Jadi sangat cocok untuk anak muda, dan pas untuk keluarga, serta lincah bermanuver saat berada di jalanan area perkotaan. Desain fitur juga lebih aero dinimis," sambungnya.

Iapun memastikan sensasi di balik kemudi juga akan terasa lebih istimewa berkat semburan tenaga besar dari mesin yang ditanamkan dalam mobil ini. Meski hanya berkapasitas 1.199 cc, tenaga yang dihasilkan menjadi yang tertinggi di kelasnya.

Dengan mesin 1.2 L SOHC 4 Silinder Segaris - 16 katup berteknolpgi i-VTEC + DBW - CVT With Earth Dreams itu, mobil bisa diajak berlari dengan tenaga 90 ps namun tetap efesien terhadap bahan bakar alias irit.

"Sedangkan di mobil sekelasnya, rata-rata power yang dihasilkan umumnya hanya sekitar 88 PS saja," pungkasnya.