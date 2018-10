5 Sales Terbaik Home Credit Pontianak Terima Award dari Chief Sales Officer Home Credit Indonesia

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini



TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Sebanyak 5 orang sales berprestasi Home Credit Pontianak menerima penghargaan dari Chief Sales Officer Home Credit Indonesia, Eko Broto Bramantyo.

Mereka adalah Yunita Sari Best Achievement Sales Quarterly Ill, District Ahmad Yani.

Ada juga Pandi Pranata Best Achievement AMAN Quarterly III, District Kuala Dua.

Selanjutnya Muhammad Azmi Best Achievement ADLD Quarterly HI, District Kuala Dua.

Kemudian ada Hadi Candra Best Achievement CREDO Quarterly III, District Gajah Mada dan ROBI Customer Hero, dari District Ahmad Yani.