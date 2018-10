Bukan Maknae, Deretan Idol K-Pop Cowok ini Punya Postur Tubuh Kecil dan Imut

Laporan Wartawan Tribunpontianak.co.id, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - KPOP luar biasa dalam hal karakter dan atribut fisik.

Biasanya, anggota terkecil dianggap paling imut dan diperlakukan sebagai bayi meskipun mereka bukan maknae atau anggota termuda dalam grupnya.

Dilansir dari Allkpop, berikut idol yang bertubuh kecil namun imut.

1. Woozi

Dapatkah kamu percaya bahwa produser, komposer, dan penulis lirik berbakat ini hanya memiliki tinggi badan 164 cm (5'4 ")?

Meskipun bertubuh kecil ia pasti tahu bagaimana membuat kehadirannya terasa besar.

2. Jinhwan

The hyung dari iKON mengejutkan penggemar karena ia adalah anggota yang terkecil dalam kelompok dengan tinggi 165cm (5'5 ").

Dia tidak diragukan lagi menjadi salah satu anggota yang paling lucu dari iKON.

3. Ha Sung Woon

Dengan tinggi 167cm (5'5 "), Ha Sung Woon diberi label "small and precious little one" oleh penggemar Wanna One.

Cute kan.

4. Taeil

Pernahkah kamu bertemu seseorang yang lebih badass daripada Taeil?

Dengan tato yang menakjubkan dan vokalnya yang kuat, Taeil hanya memiliki tinggi 167cm (5'5 ").

5. Jinho

Dia 23 cm lebih pendek dari anggota Pentagon tertinggi, Jinho memiliki tinggi 168cm (5'6 ") tetapi itu tidak menghentikannya dari perhatian penggemar.

6. Jay Park

Kamu tidak akan pernah menduga bahwa idol karismatik ini berdiri di 170cm (5'6 ").

Tetapi meskipun tubuhnya kecil, Jay Park pasti mengalahkan tampilan imut dan langsung menjadi seksi.

7. Yoseob

Bisa dibilang anggota Highlight yang paling lucu, Yoseob memiliki tinggi 171cm (5'7 ").

Dengan vokal dan kepribadiannya yang kuat, Yoseob adalah paket lengkap yang imut.

8. Jimin

Kamu akan terkejut bahwa Jimin hanya memiliki tinggi 173cm (5'8 ") karena tubuhnya yang tampak proporsional.

Dia adalah paket lengkap dengan vokal yang kuat, keterampilan menari yang hebat, dan perawakan yang imut.

Setuju?

9. Taeyang

Taeyang terdaftar di 173cm (5'8 ") tapi bayak juga yang menyebut dia memiliki tinggi 170cm.

Tapi cara dia membawa dirinya dengan karisma dan pesona, kamu hampir bisa melupakan betapa kecilnya dia sebenarnya.

10. JinJin

JinJin dari Astro memiliki tinggi 174cm (5'8 ") dan menggunakan tinggi badannya untuk keuntungan aegyo-nya.

Dipasangkan dengan kepribadiannya yang menyenangkan, JinJin adalah salah satu yang tidak bisa tidak kamu cintai.

Ya kan?

