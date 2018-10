Sedang Wajib Militer, Ini 4 Alasan Mengapa Kim Soo Hyun Begitu Dirindukan Penggemarnya

Laporan Wartawan Tribunpontianak.co.id, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Aktor Hallyu Kim SooHyun dirindukan oleh penggemar.

Dia membintangi drama populer internasional "Dream High" (2011), "Moon Embracing the Sun" (2012), dan "You Who Came From the Stars" (2013).

Kim SooHyun saat ini sedang melakukan dinas militernya sejak Oktober 2017, dan akan selesai pada 22 Juli 2019.

Cukup cepat tetapi cukup jauh untuk para penggemar yang sedang menunggu kepulangannya.

Sambil menunggu, para netizen mengunggah foto-foto dirinya yang hebat saar wajib militer.

Baca: Berikut Kegiatan Bupati Dan Wakil Bupati Sanggau, Rabu (17/10/2018)

Baca: Sekda Kapuas Hulu Harap RKA Awal November Sudah Masuk ke DPRD

Baca: LIVE BOLA Mexico Vs Chile, Sedang Berlangsung! Demi Jaga Gengsi

Kim Soo Hyun ()

Berikut adalah daftar beberapa alasan mengapa penggemar merindukan aktor tersebut.

Banyak penggemar yang tidak sabar untuk bertemu dengannya di proyek berikutnya!

1. Akting luar biasa

Kim SooHyun bukan aktor top hanya karena ketampanannya tapi karena aktingnya yang sempurna dan luar biasa.