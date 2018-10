Potensi Besar Segmen City Ca,  All New Honda Brio Sudah Terpesan Lebih dari 30 an Unit

Unit All New Honda Brio terpajang 'menggoda' saat diperkenalkan dalam agenda launching di showroom Honda Daya Motor Pontianak, Rabu (17/10/2018).

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ishak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - City car alias mobil perkotaan punya tren pertumbuhan serapan pasar yang sangat baik. Menilik pada tren tersebut, Honda pun lantas yakin city car anyarnya, All New Honda Brio punya potensi besar untuk sukses di pasaran.

Bukannya tanpa alasan, mobil yang tiga dari total 5 tipenya merupakan segmen LCGC ini, dihadirkan dengan membawa banyak keunggulan dibandingkan kompetitornya.

Sehingga Honda pun lantas yakin hal tersebut akan memenangkan hati konsumen dalam menentukan pilihan pembelian.

Hal ini diungkapkan Supervisor Honda Daya Motor Pontianak, Robby Chandra, di sela acara launching All New Honda Brio, Rabu (17/10/2018).

Iapun lantas mengaku optimis bahwa All New Honda Brio, akan mendapat respon positif dari publik. Baik pada All New Honda Brio Satya yang merupakan kategori LCGC, maupun RS yang tak lain city car Honda di segmen compact city car non LCGC.

Satu di antara alasan itu yakni mobil ini dirancang untuk berikan sensasi fun to drive yang paling nyaman bagi pengendaranya. Hal tersebut, dapat terlihat pada berbagai fitur yang disematkan pada mobil ini.

Selain itu, desainnya yang stylish dan sporty, menjadi kelebihan lainnya. Dengan kelebihan itu, akan memberikan rasa percaya diri dan kebanggaan tersendiri bagi pemiliknya saat memacu mobil ini di jalanan.

Namun yang paling penting yakni ada pada sektor harga. Dengan harga yang relatif terjangkau namun penuh fitur unggulan, mobil ini ditawarkan dengan harga relatif terjangkau dan membuatnya punya value for money yang sangat baik.

Karenanya, ia yakin mobil berkapasitas 5 penumpang ini sangat menjanjikan. "Karena mobil ini sangat irit, hemat, dan sangat lincah dipakai di perkotaan," katanya lagi.

Hal inipun setidaknya terbukti dengan tingginya animo konsumen terhadap mobil ini. Di mana sejauh ini, katanya, mobil ini sedikitnya telah terpesan hampir 30 unit sebelum harga resmi All New Brio diluncurkan.