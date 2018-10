Lebih Sporty dan Stylish, Honda Perkenalkan All New Honda Brio ke Publik Kalbar

Unit All New Honda Brio terpajang 'menggoda' saat diperkenalkan dalam agenda launching di showroom Honda Daya Motor Pontianak, Rabu (17/10/2018).

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ishak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Honda berikan sentuhan istimewa pada urban city car andalannya, Brio. Mengusung nama All New Honda Brio, penyegaran tersebut dapat terlihat pada banyak aspek unggulannya.

Unit mobil kompak inipun lantas diperkenalkan kepada publik Pontianak lewat serangkaian agenda launching, di showroom Honda Daya Motor Pontianak, Rabu (17/10/2018). Kehadirannya, digadang menjadi jawaban akan kebutuhan konsumen terhadap mobil perkotaan yang kompak, stylish dan sporty, sekaligus powerful namun irit bahan bakar.

"Tampilannya benar-benar berubah (dari model Brio sebelumnya). Sesuai dengan namanya yang membawa embel-embel All New," ujar Supervisor Honda Daya Motor Pontianak, Robby Chandra, di sela acara launching.

Tampilan All New Brio yang lebih segar, terlihat jelas dari perubahan yang diberikan. Baik pada desain eksterior maupun interiornya.

Pada sisi eksterior misalnya, perubahan paling mencolok terlihat pada lampu depan dengan penyematan LED Position Light Guides dan dilengkapi Fog Lamp. Hal ini memberikan kesan stylish dan sporty yang tegas pada grill depannya.

Demikian halnya pada lampu belakang, yang juga dilengkapi dengan reflector atau Rear Combi Lamp. Didesain melebar hingga bagian tepi mobil, mampu memberikan kesan lebih sporty.

Pada sisi belakang pula, disematkan pula body spoiler atau Tailgate Spoiler dengan lampu LED. Dengan semua desain itu, mobil ini benar-benar jadi jawaban akan keinginan terhadap kendaraan yang mampu berikan kesan sporty dan stylish sekaligus.

Perbedaan mencolok lainnya terdapat pada dimensi body. All New Brio ini, katanya, dirancang lebih panjang sekitar 16 cm dari Brio model sebelumnya.

Hasilnya, ruang kabin menjadi lega, serta ukuran bagasi yang lebih besar. Leg room dan head room akan menjadi terasa lebih leluasa, sehingga mengemudikannya ataupun menjadi penumpang di dalamnya terasa sangat nyaman.

Lebih besarnya bagasi yang disediakan juga memungkinkan pengemudi membawa lebih banyak barang. Dengan semua keistimewaan itu, membuat All New Brio menjanjikan fun to drive pada pengemudi sekaligus penumpangnya.