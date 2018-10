Interior Banyak Dapat Sentuhan Perubahan, All New Honda Brio Jadi Lebih Fun to Drive

Unit All New Honda Brio terpajang 'menggoda' saat diperkenalkan dalam agenda launching di showroom Honda Daya Motor Pontianak, Rabu (17/10/2018).

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Desain interior All New Honda Brio menjadi sektor yang cukup banyak mendapat sentuhan penyegaran. Dengan segala pembaruan itu, membuat city car andalan Honda itu dinilai jadi lebih fun to drive alias lebih menyenangkan untuk dikendarai.

"Sisi interior All New Honda Brio bisa dibilang mendapatkan sentuhan pembaruan yang tak kalah menarik. Terutama jika dibandingkan dengan Brio model sebelumnya," ujar Supervisor Honda Daya Motor Pontianak, Robby Chandra, di sela acara launching All New Honda Brio, Rabu (17/10/2018).

Lebih lanjut, hal-hal tersebut satu di antaranya dapat terlihat pada sisi dashboard. Pada sisi ini, desain dibuat menjadi lebih stylish berkat adanya silver lining atau orange kuning lining.

Fungsi Headrest pada seat mobil juga dibuat menjadi adjustable. Sehingga dapat menyesuaikan posisi kepala untuk menambahkan kenyamanan selama berkendara.

Kemudi pun juga sudah disematkan fitur Tilt Steering yang dikenal efektif memberikan kenyamanan posisi Steer dengan pengemudi. Apalagi, mekanismenya surga menggunakan electric power steering, sehingga menggenggam kemudi jadi terasa lebih enteng.

Desain yang mendukung untuk berikan kenyamanan lebih itu juga terlihat dari disediakannya banyak pocket pada berbagai sisi interior. Pada front console, seatback, side door, dan juga center console tray.

Keistimewaan inipun kian lengkap dengan berbagai fitur entertainment yang disematkan di dalam kabinnya. Pengemudi sekaligus penumpangnya, akan dimanjakan dengan tweeter speaker dan audio steering switch.

Lalu, terpasang pula display audio berukuran 6,1 inchi yang sudah didukung teknologi touchscreen. Punya Bluetooth connection, fitur inipun bisa disambungkan dengan perangkat lain lewat bluetooth.

”Secara keseluruhan All New Brio berubah dari design Eksterior dan Interior yang benar-benar ingin memberikan advanced dan terbaik kepada konsumen," pungkasnya.