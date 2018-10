Ibis Pontianak City Center Lengkapi Segmen Business Traveler

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Melengkapi hunian kelas ekonomi, Ibis Hotel yang merupakan jaringan Accor Hotels yang sudah populer di seluruh dunia dibangun dengan fasilitas dan desain terbaik kini hadir di Pontianak.

Sebagai jaringan hotel berkelas dunia, Ibis Hotels dibangun sesuai standar Accor Group.

Director of Operations Midscale and Economy Hotels Sumatera - Kalimantan And East Java, Endrian Hananto mengatakan kehadiran Ibis Pontianak City Center dilatarbelakangi tingginya permintaan Hotel Mercure. Kehadiran Ibis Pontianak City Center menyasar segmen business traveler.