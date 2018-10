Hotel Bertaraf Internasional, Ruslan: Semoga Kehadiran Ibis Memberi Pilihan Warga Pontianak

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - General Manager Ibis Pontianak City Center, Rudin Ruslan optimis kehadiran Ibis Pontianak City Center sebagai hotel strategis di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 91 tumbuh bersama hotel lainnya.

Apalagi jaraknya yang dekat dengan tempat wisata seperti Museum Kalimantan Barat, Rumah Betang, Masjid Raya Mujahidin, Gereja Katedral, dan lainnya.

Director Utama Ibis Pontianak City Center Dedi Hadinanta berharap kehadiran Ibis Pontianak City Center menambah kontribusi perhotelan terhadap PAD Kalbar.

Baca: Saksikan AHSC 2018, Direktur Pembinaan SMK Harap 10 Persen Lulusan SMK Berwirausaha

"Saat ini Hotel Mercure Pontianak memberi kontribusi Rp400 juta hingga Rp500 juta per bulan. Kita harap kehadiran Ibis Pontianak City Center kedepan bisa menambah kontribusi pajak Rp500 hingga Rp700 juta per bulan," ujar Dedi.

Director of Operations Midscale and Economy Hotels Sumatera-Kalimantan And East Java, Endrian Hananto menyebut Accor Hotels sudah mempunyai jaringan 4500 hotel yang tersebar di seluruh dunia.

"Ini hotel kedua di Kota Pontianak. Alhamdulillah kami ucapkan terimakasih atas kepercayaan pemilik hotel. Ini adalah hotel ke enam di seluruh Indonesia. Semoga kehadiran Ibis bisa memberi pilihan bagi warga Kota Pontianak," ujarnya.

Baca: Bawaslu Kota Pontianak Imbau Caleg Incumbent Tak Manfaatkan Reses Sebagai Kampanye

Gubernur Kalbar, Sutarmidji mengaku bisnis perhotelan tumbuh pesat di Kota Pontianak. Pemerintah katanya selalu berusaha menjadikan kawasan di Kota Pontianak bahkan Kalbar menjadi tempat yang menarik untuk dikunjungi.

"Saya mengajak kepada seluruh pemerintah daerah tingkat II, kita jangan berharap banyak terhadap SDA yang kita punya. Tapi bagaimana kita mendapatkan manfaat dari SDA tersebut atau jasa yang kita bangun," ujarnya.