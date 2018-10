Honda Daya Motor Beri Penawaran Promo Istimewa untuk Pemberian All New Honda Brio

Unit All New Honda Brio terpajang 'menggoda' saat diperkenalkan dalam agenda launching di showroom Honda Daya Motor Pontianak, Rabu (17/10/2018).

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ishak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Honda Daya Motor selaku main dealer mobil Honda di Kalbar menawarkan paket promo menarik untuk pembelian unit city car andalan Honda, All New Honda Brio. Promo ini, berlaku baik untuk All New Honda Brio Satya maupun RS.

"Kami memberikan berbagai program promo istimewa untuk setiap pembelian unit All New Honda Brio. Baik dalam bentuk layanan purna jual, maupun promo free aksesori dan sebagainya" ujar Supervisor Honda Daya Motor Pontianak, Robby Chandra, di sela acara launching All New Honda Brio, Rabu (17/10/2018).

Baca: Interior Banyak Dapat Sentuhan Perubahan, All New Honda Brio Jadi Lebih Fun to Drive

Khusus untuk layanan purna jual, katanya, mobil ini akan dilengkapi fasilitas gratis biaya jasa service dengan Iayanan ekslusif 'Honda Experience'.

Paket ini, dapat dinikmati sampai mobil menempuh jarak maksimum hingga 50.000 km. Atau hingga usia mobil 4 tahun (mana yang lebih dulu).

Selain itu, setiap pembelian unit juga akan diberikan promo gratis kaca film. Lalu, diberikan pula karpet lantai standar yang bisa digunakan untuk aksesori mobil